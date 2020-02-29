Макаров обсудил с МГЕР ценность патриотических мероприятий и снова вспомнил про "код"

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров встретился с первыми лицами молодежной структуры единороссов, "Молодой гвардии", и указал этим лицам на приоритеты. Депутат всячески подчеркивал значимость 75-летия победы в Великой Отечественной войне и отмечал возрастающую популярность отмечания этого праздника среди молодежи. Вдохновляет его, прежде всего, акция "Бессмертный полк" и ее посещаемость.

"Я вижу, с каким душевным подъемом в эти ряды вливается молодежь. В этих многотысячных, миллионных колоннах молодые люди получают уроки подлинного патриотизма и сопричастности великой истории своего народа, уроки правды и памяти", - признался Макаров начинающим единороссам.

Не удержался спикер ЗакСа также от полюбившейся ему в последнее время лексемы "код".

"Наша память является самой высокой наградой воинам-освободителям. В этой памяти – уникальный код победителей. Сохраним его – наша любимая Россия и в будущем останется великой державой", - произнес наставник ко всеобщему одобрению.

Отчет "молодогвардейцев", помимо прямых цитат Макарова, изобилует адресованными к нему словами благодарности и признательности.

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