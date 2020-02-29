На акцию памяти Немцова пришли "навальнисты" и Амосов

Акцию памяти убитого пять лет назад политика Бориса Немцова посетили его бывший сподвижник Михаил Амосов и "навальнист", прославившийся своими визитами на митинги с котом.
Повестка акции от памяти убитого демократа сместилась к самым насущным темам.
"Не простим дело "Сети"*, "Нет пыткам в России", - скандирует толпа, добавляя нелицеприятные мнения о президенте Владимире Путине.
Около двух тысяч, почтившие память Немцова, постепенно расходятся по домам.
*Признанная террористической и запрещенная в РФ организация
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