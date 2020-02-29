Более 20 тысяч демонстрантов в Москве поучаствовали в марше памяти Немцова

По данным "Белого счетчика", в столичной акции памяти убитого пять лет назад политика Бориса Немцова приняло участие не менее 22 тысяч граждан, сообщает "Эхо Москвы".

Московская полиция, в свою очередь, насчитывает не более 8 тысяч участников митинга.

О том, как прошла акция памяти Немцова в Петербурге, читайте в материалах ЗАКС.Ру.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту напротив Кремля. Расследование, по мнению его друзей и сторонников, не ведется. Они связывают это с возможной причастностью к преступлению влиятельных чеченских кланов. Исполнителей убийства посадили на длительные сроки, а заказчиков и организаторов обществу не предъявили до сих пор.