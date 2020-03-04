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4 марта, 13:21

Мишустин уволил замглавы Минфина Краевого после скандала с плагиатом в его диссертации

фото ЗакС политика Мишустин уволил замглавы Минфина Краевого после скандала с плагиатом в его диссертации

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил замминистра здравоохранения Сергея Краевого от должности после скандала с плагиатом в его диссертации, распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов. В документе указано, что сделано это по просьбе Краевого.

Плагиат в диссертации Краевого 2012 года «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе» нашли эксперты сетевого сообщества «Диссернет». Они обратили внимание на то, что основной метод заимствования и приспособления текста – контекстная замена. Так, в диссертации при копировании заменялись названия железнодорожных организаций и «Минздрав» на «Минздравсоцразвития», и так далее, отметили эксперты.

После этого в конце февраля Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава рекомендовал лишить Краевого степени, передает «Интерфакс». Свое решение должен подтвердить президиум Высшей аттестационной комиссии.

Краевой работал замминистра здравоохранения с 2013 года. Перед этим он руководил департаментом здравоохранения РЖД.

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