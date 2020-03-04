Судья решила не допрашивать свидетельницу по делу о «сбежавших бюллетенях» в МО «Московская застава»

Судья Московского районного суда Елена Смирнова 4 марта отказалась от допроса члена участковой избирательной комиссии №1280 от «Справедливой России» Екатерины Батюк по делу об оспаривании итогов муниципальных выборов в МО «Московская застава», сообщила ЗАКС.Ру экс-кандидатка в мундепы округа Анна Кузнецова.

Иск к УИК №1280 подала Кузнецова и другой не прошедший в совет кандидат от «Яблока» Александр Будберг. Они заявили, что участковая комиссия до подведения итогов выборов сбежала с избирательного участка вместе со всеми документами. Представитель УИК утверждает, что комиссия переместилась в другой кабинет для подведения итогов – в первом помещении перестал работать принтер.

На судебное заседание 4 марта пригласили члена УИК Батюк, рассказала Кузнецова. Она отметила, что свидетельница не смогла ответить на первый вопрос судьи о дате проведения голосования. По словам экс-кандидатки, Батюк предположила, что выборы прошли в октябре 2019 года.

Напомним, голосование за муниципальных депутатов Петербурга состоялось 8 сентября 2019 года.

Также Батюк не смогла указать местонахождение избирательного участка №1280, заявила Кузнецова.

- Где находилась школа, в которой был участок, тоже помнит плохо. Затем сказала, что у неё плохая память и есть даже справка от невролога. После чего судья и все присутствующие приняли решение её не опрашивать, - рассказала экс-кандидатка.

По ее словам, на заседании присутствовали еще два свидетеля: Алексей Киселев и Михаил Строков. Они якобы являются членами участкового избиркома с правом совещательного голоса (ЧПСГ), уточнила Кузнецова. Она рассказала, что свидетели заявили о своем присутствии во время подсчета голосов во втором кабинете.

- Они заявили, что приехали около 00:00 в школу, сразу пришли на подсчёт в медкабинет и присутствовали там до конца подсчёта муниципальных выборов. Вошли, когда он уже велся. Естественно, этих людей и близко не было в школе. У них очень разнились показания, в основной массе большинство деталей они не помнят, - сообщила Кузнецова.

Она добавила, что один свидетель рассказал о получении удостоверения ЧПСГ от кандидата, который его выдвинул. Другой свидетель заявил, что удостоверение он получил в машине от знакомых, которые предложили поработать на выборах, сообщила истица.

Она добавила, что рассмотрение дела перенесено на 25 марта.

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