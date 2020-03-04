Волков: Путин одержим датами и их символизмом

Ближайший сподвижник Алексея Навального, начальник его штабов Леонид Волков, анализируя последние события, укрепился во мнении, что президент Владимир Путин в своих политических поступках уделяет нездоровый интерес символическим датам. Причем, отмечает оппозиционер, это касается и приятных для президента поводов, и поводов, когда надо как-либо подразнить оппонентов или отомстить им. Первому случаю, считает он, соответствует решение о том, чтобы подписать готовящиеся поправки в Конституцию в очередную годовщину присоединения Крыма (18 марта), которые он называет "бессвязным винегретом из скреп, говна и палок". Второму случаю, как пишет одно из главных лиц Фонда борьбы с коррупцией, соответствует разного рода прессинг в отношении единомышленников Волкова.

"Мы просто не имеем права считать случайными совпадениями ни награждение госнаградой сенатора Сулеймана Геремеева 27 февраля, в пятую годовщину убийства Бориса Немцова, ни блокировку счетов всей семьи Алексея Навального и всей семьи Ивана Жданова 2 марта, в третью годовщина выхода фильма «Он вам не Димон». Совпадение дат тут одновременно указывает на две вещи — и на то, что решения по этим вопросам принимает Путин лично, и на то, что он очень злопамятный и склочный старикашка", - рассуждает Волков в Facebook.

То, что всенародное голосование за поправки назначено на 22 апреля, в стопятидесятилетие вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, по мнению автора, тоже неслучайно. Волков подозревает, что путинский электорат с пиететом относится к фигуре революционера, и иронично надеется, что дату 22 апреля главе государства "придворный астролог присоветовал".