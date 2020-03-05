Эргашев официально вступил в должность вице-губернатора Глава Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Олега Эргашева на должность вице-губернатора, сообщает официальный сайт городского правительства. В ведении нового чиновника будут находиться работа комитетов по здравоохранению, по социальной политике, городские управления ветеринарии и социального питания Накануне, 4 марта, его кандидатуру одобрило большинство депутатов ЗакСа (44 человека против двух). Последние десять лет Эргашев работал главным хирургом комитета по здравоохранению Ленобласти, был профессором кафедры госпитальной хирургии №2 Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Новый вице-губернатор имеет звание полковника медицинской службы в запасе.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен