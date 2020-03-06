Дмитриева обратилась к Эргашеву из-за отсутствия медицинских масок в аптеках Петербурга

Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева обратилась к вице-губернатору Олегу Эргашеву с просьбой принять срочные меры для обеспечения аптек первичными средствами защиты, в том числе медицинскими масками, сообщили представители Партии роста.

Дмитриева напомнила, что Эргашев, выступая перед депутатами ЗакСа, назвал ситуацию с возможностью распространения коронавирусной инфекции крайне серьезной, и заявила, что разделяет эту позицию. При этом, по ее словам, петербуржцы сообщают, что медицинских масок «сейчас просто нет ни в одной аптеке» Петербурга.

«Мне поступали обращения о том, что их невозможно купить, практически из каждого района города. Отмечается и недостаток гигиенических спиртосодержащих средств для рук. Полагаю, что эту ситуацию необходимо взять на особый контроль», - заявила Дмитриева.

Накануне первый случай заражения коронавирусом Covid-19 был подтвержден в Петербурге. Заболевший – итальянский студент СЗГМУ имени Мечникова. Из-за развивающейся эпидемии по всему миру отменяют крупные мероприятия, в том числе – Петербургский международный экономический форум.

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