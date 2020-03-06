В честь политзэков в Петербурге снова проводят метропикеты Одиночные пикеты петербуржских граждан с протестными плакатами в руках 6 марта проходят у станций метрополитена "Гостиный двор", "Чернышевская", "Садовая" и "Василеостровская". Активисты движения "Весна" выступают у станции метро "Петроградская". С ноября прошлого года каждую пятницу петербуржцы встают с плакатами у разных станций метро в поддержку фигурантов различных политических уголовных дел. После того, как 10 февраля семерых фигурантов дела признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть" приговорили к большим срокам заключения, на еженедельных метропикетах поддерживают преимущественно их. В поддержку осужденных по делу "Сети" подписываются письма целыми профессиональными сообществами. Одновременно возникают резонансные публикации, компрометирующие молодых людей. Фотографии: Telegram-канал "Метропикет СПб"

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