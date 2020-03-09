Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже после обвала цен на нефть

Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже обрушились из-за обвала цен на нефть, передает «Интерфакс».

Депозитные расписки на акции «Роснефти» упали на 22,5%, «Газпрома» - на 15,4%, «НОВАТЭКа» - на 11,1%, «Лукойла» - на 17,3%, «Татнефти» - на 19%. Падает и капитализация металлургических компаний: «Северсталь» теряет 7%, НЛМК – 12,5%, Evraz - 11,4%.

Страдают и компании потребительского сектора. Котировки «Магнита» упали на 17%, X5 Retail Group - на 14%.

Стоимость барреля нефти марки Brent к 13:00 составила 37,03 доллара, передает ТАСС. Это на 6 долларов больше, чем было еще недавно на пике снижения. Курс рубля на рынке Forex составляет 73,98 рубля, курс евро – 84,22 рубля.

Нефтяные котировки рухнули более чем на 25% после того, как участники заседания ОПЕК+ в пятницу, 6 марта, не договорились об изменении параметров или продления срока действия. Россия предлагала сохранить нынешние условия, Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В итоге с 1 апреля ограничения по добыче нефти будут сняты.