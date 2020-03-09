Курс рубля замедлил темпы падения на фоне обвала цен на нефть

Курс рубля продолжает падать после обвала нефтяных котировок, передает РИА «Новости».

На рынке Forex доллар стоит 74,33 рубля по данным на 17:05 по московскому времени. Евро – 85,05 рублей. Ранее евро достигал стоимости 86,09 рублей, доллар – 75,67 рублей. Таким образом, темпы падения несколько снизились.

Нефтяные котировки рухнули более чем на 25% после того, как участники заседания ОПЕК+ в пятницу, 6 марта, не договорились об изменении параметров или продления срока действия. Россия предлагала сохранить нынешние условия, Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В итоге с 1 апреля ограничения по добыче нефти будут сняты.