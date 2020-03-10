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17:48

Резник выиграл суд против директора «Воин-В» Глущенко

фото ЗакС политика Резник выиграл суд против директора «Воин-В» Глущенко

Василеостровский районный суд 10 марта в полном объеме отказал в удовлетворении требований директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко по иску к депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику, сообщила ЗАКС.Ру адвокат парламентария Натэла Пономарева. Пока озвучена только резолютивная часть решения суда, мотивировочная будет изготовлена позже.

Глущенко подал икс о защите чести и достоинства из-за высказываний Резника на его счет. Пономарева рассказала, что на заседании 10 марта она представила научно-консультативное заключение о проведенной экспертизе текстов, ставших предметом спора. Также адвокат отметила, что парламентарий в спорных публикациях давал лишь свою оценку, а не утверждение о факте. 

- Конечно, Максим Львович дал, безусловно, негативную оценку господину Глущенко, но это было вызвано тем, что, во-первых, Глущенко упоминал Резника как возможного фигуранта уголовного дела, а во-вторых, потому что речь шла о его коллеге. Поэтому оценка этих событий была весьма эмоциональной, но это всё оценочные суждения – они не являлись утверждением ни о каком факте, проверить их нельзя, - сообщила Пономарева.

Напомним, Глущенко подал иск из-за сказанного Резником в 2016 году. Тогда в Петербурге на слуху было «дело Нотяга» - бывшего депутата ЗакСа, которого осудили на три года за взятку. Резник неоднократно высказывался против главы «Воин-В». Иск же Глущенко подал после того, как Резник решил судиться с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Депутат считал иск Глущенко частью давления из-за конфликта с градоначальником. Директор строительной компании отрицал связь двух дел. 

Глущенко требовал с Резника компенсацию в миллион рублей. Также в деле участвовали несколько СМИ, от которых глава «Воин-В» требовал удалить публикацию с высказыванием парламентария о нем. 

По словам Пономаревой, адвокат Глущенко на заседании не сообщил о намерении оспаривать судебное решение. При этом, сама адвокат считает, что истцы все же подадут апелляцию. 

София Саттарова


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