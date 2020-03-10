Поисковика Коломицына заочно арестовали по делу о покупке советских карт

Кировский суд Петербурга заочно арестовал поисковика Антона Коломицына, которого обвиняют в нарушении гостайны из-за покупки советских карт, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ. По версии следствия, он незаконно получил «сведения, составляющие государственную тайну» в квартире на площади Стачек в мае 2018 года. В январе 2020 года Коломицын был взят под подписку о невыезде, а в феврале уехал в Нидерланды.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал о деле Коломицына. Поисковику грозит срок за приобретение старых советских топографических карт у сотрудника «Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных»: по словам самого Коломицына, это был начальник отдела картографии Владимир Грабовский.