Докопался до уголовки

Поисковику Антону Коломицыну Кировский районный суд Петербурга 10 марта заочно выберет меру пресечения в рамках уголовного дела. За приобретение старых советских топографических карт его обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Поисковику, больному рассеянным склерозом, грозит до четырех лет тюрьмы. Коломицын уже больше месяца живет в лагере для беженцев в Нидерландах и ожидает политического убежища.

фото из семейного архива Антона Коломицына

Заочный суд

43-летний Антон Коломицын, находясь в нидерландском лагере искателей убежища, 4 марта ожидал новостей из родного Петербурга. Кировский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но заседание не состоялось. Из-за опоздания адвоката вопрос отложили до 10 марта.

ФСБ обвиняет петербуржца в незаконном получении сведений, составляющих гостайну (ч.1 ст. 283.1 УК РФ). Коломицын - активный участник поискового движения, “не поисковик выходного дня”, как он сам о себе говорит, - около двух лет назад приобрел советские топографические карты, которые ранее признали секретными.

Коломицын с детства интересовался историей Великой Отечественной войны. Оба его деда были ветеранами, а бабушки - блокадницами. Первые попытки искать в лесах Ленинградской области артефакты времен Второй мировой он делал еще в 12 лет. В начале девяностых петербуржец начал регулярно участвовать в поисковых отрядах. Это было для него и хобби, и общественной деятельностью, и источником дохода.

- Долгое время для меня это был основной заработок, пока был рынок на находки, - рассказал ЗАКС.Ру Коломицын. - С 2008-2010 годов рынка практически не стало. Сейчас у людей нет денег.

Коломицын помогал восстанавливать историю и разыскивал родственников погибших бойцов. За свою работу он получал грамоты, в том числе от руководства Общероссийского народного фронта и муниципальных властей.

- Большую часть времени он сидел в архивах, проводил там по полгода, - рассказала супруга поисковика Дарья Дедова. - Безусловно, ему нужны были карты. Топография Советского Союза самая лучшая, это общепризнанный факт. Советские карты подробнейшие.

Диски с военными картами Коломицын, по словам жены, приобретал в разных местах: на Удельном рынке, ярмарке “Юнона” или в интернете. Заказывал даже через библиотеку конгресса США. Покупку, стоившую ему жизни в России, он совершил в мае 2018 года в вестибюле станции метро “Нарвская”. Поисковик приобрел карты Мурманской области 1960-70-х годов, чтобы отправиться вместе с женой в отпуск на полуострова Рыбачий и Средний.

- Там нет дорог, и чем подробнее у тебя карты, тем безопаснее твое путешествие, - объяснила ЗАКС.Ру Дедова. - Мы брали карты для отпуска, не для экспедиции. Хотя он там тоже походил с прибором, но ничего не нашел. Морской воздух – все гниет из-за соли.

Согласно тексту постановления о привлечении Коломицына в качестве обвиняемого, диск ему продал некий сотрудник регионального подразделения “Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных”. По словам Коломицына, это начальник отдела картографии Владимир Грабовский. Дедова сообщила ЗАКС.Ру, что на продавца завели отдельное уголовное дело (ч. 1 ст. 283.1 УК РФ), по которому она проходит свидетелем. Грабовский с ЗАКС.Ру общаться не стал, сославшись на то, что находится в больнице и сможет ответить на вопросы, когда его выпишут.

27 сентября 2018 года домой к Коломицыну пришли два сотрудника главного управления ФСБ. Они провели с петербуржцем беседу, изъяли большую часть его карт, взяли объяснительную и уехали, успокоив тем, что больше никаких вопросов к нему не имеют. Оперативники пообещали вызвать, если им “что-то понадобится”, вспоминает поисковик. По его словам, они объяснили, что изымают из частных рук карты, которые стали секретными уже в начале 2010-х.

Как рассказал ЗАКС.Ру член координационного совета общественной организации “Поисковое движение России”, один из наиболее известных петербургских поисковиков Илья Дюринский, в 1990-е годы все карты были рассекречены, и их можно было получить в архиве Министерства обороны для исследования и копирования. Позже законодательство изменилось, а люди, получившие военную топографию, стали потенциальными нарушителями закона.

- Наши военные карты, действительно, самые подробные. На них кроме самой обстановки нанесены значения этой обстановки: размерность и тип деревьев, их густота, ширина и скорость течения рек, характеристика дна, описаны характерные погодные условия. Таких данных не получишь на картах Google или “Яндекс”, но дело в том, что каждые 15-20 лет карты обновляются, потому что характеристики меняются. Абсурдно выглядит [решение] сделать эти карты секретными, когда подавляющее большинство информации изменилось, - отметил Дюринский.

Он также обратил внимание, что многие военные карты СССР до сих пор свободно продаются в странах Балтии, где их оставили ушедшие на восток советские войска.

- Борьба идет не с утечкой информации. Она давно утекла. Надо было раньше беспокоиться по этому поводу. Идет борьба с народом, который эти карты использует, а карты эти очень важны для поисковиков, - добавил Дюринский.

Жертва секретного указа

История Коломицына продолжилась 6 января 2020 года, когда петербургское управление ФСБ на основании рапортов своих московских коллег возбудило в отношении него уголовное дело. 21 января ему вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

В постановление о возбуждении уголовного дела следователь Алексей Цыкин указал, что поисковик, приобретая карты, якобы знал, что “указанные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну,” и осознавал, что “получить указанные материалы законным способом ему невозможно”. Коломицын говорит, что это не так. Перечень засекреченных сведений Вооруженных сил России был издан в 2013 году указом Министерства обороны № 046, на который ссылается тот же следователь. Содержание этого документа - государственная тайна, недоступная для рядовых граждан страны. На картах, попавших в руки привлеченного к уголовной ответственности петербуржца, были отметки “секретно”, поставленные еще около 50 лет назад. Но узнать их актуальность не представлялось возможным, отметил поисковик. Тем не менее в своей объяснительной сотрудникам ФСБ с Лубянки Коломицын указал, что ему было известно и секретности материалов. Он утверждает, что так поступить его убедили представители спецслужбы. Беседа с ними проходила без адвоката.

- Они сказали так писать, я сначала отказался, но они сказали: "Это чисто нам для наших дел нужно, не обращай внимания". С ними особо не поспоришь, поэтому написал так, - признался поисковик.

Коломицын уверяет, что раньше почти ничего не слышал ни о секретном указе, ни о принятой в 2012 году статье Уголовного кодекса, по которой его теперь хотят судить. Он рассказал, что видел, как силовики в последние годы зачистили интернет-форумы, на которых раньше торговали топографическими материалами, и слышал об уголовных делах в отношении коллекционеров карт, но не задумывался, что могут заинтересоваться и им. По его словам, счет владельцев карт, на которых до сих пор может стоять гриф “секретно”, в России идет на тысячи.

Руководитель выступающего за государственную открытость проекта “Команда 29” Иван Павлов считает, что при применении статьи 283.1 УК РФ важно учитывать умысел. Он также обратил внимание, что самим текстом статьи уголовное наказание предусмотрено за получение сведений “путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом”.

- Если человек в рамках гражданских отношений приобретает эту информацию, то ответственности никакой не должно быть. Это просто не подпадает под действие статьи 283.1, - отметил Павлов.

Поспешная эмиграция

После возбуждения уголовного дела Коломицын не стал долго думать и покинул страну.

- Муж, когда почитал про дело “Сети” (признана террористической организацией и запрещена в России - прим. ЗАКС.Ру) и подобные дела... Мы подумали и решили, что надо уезжать, - рассказала Дедова.

фото из семейного архива Антона Коломицына

Супруги опасаются, что следователь решит переквалифицировать дело, представив Грабовского, Коломицына и, возможно, других неустановленных лиц организованной группой. Тогда обвинение будет предъявлено не по первой, а по второй части статьи, а это грозит не четырьмя, а восемью годами колонии.

Коломицын попросил политического убежища в Нидерландах. Последние недели он проживает в одном из местных лагерей для беженцев. Ждать решения властей придется несколько месяцев. Получить разрешение на работу он сможет не ранее, чем через полгода.

Пока он зависит от государственного пособия в размере 60 евро и денег, которые ему присылает супруга. Ситуацию осложняет болезнь поисковика - у него рассеянный склероз и он нуждается в медицинском сопровождении, сообщила его жена.

Дедова - в прошлом секретарь партии “Великое Отечество”, которую покинула из-за разногласий с руководством - до недавнего времени работала начальником пресс-службы АНО “Стратегическое партнерство “Северо-Запад”, действующей при поддержке СЗФО.

Дедова считает, что с правовой точки зрения добиться справедливости ей поможет только Европейский суд по правам человека.

- До ЕСПЧ еще никто не доходил, потому что радовались, что получали маленькие и условные сроки, - рассуждает жена поисковика о других осужденных по статье 283.1 УК.

Она заявляет о готовности создать прецедент в ЕСПЧ и добиться изменения российского законодательства, но признает, что опасается за решение по поводу миграционной службы Нидерландов, поскольку политубежище по этой статье тоже еще никто не получал.

Сергей Еремеев

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