Петербуржцы несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в "Крокусе"

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Петербуржцы 23 марта с утра несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибших накануне в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". По предварительным данным там погибло более 130 человек, однако разбор завалов еще продолжается. В Северной столице приспустили государственные флаги, а на рекламных табло по всему городу разместили изображение траурных свечей.

Президент Владимир Путин днем 23 марта выступил с телеобращением к россиянам по поводу теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Воскресенье, 24 марта объявлено в стране днем общенационального траура. Во всех регионах страны усилены меры безопасности. Глава государства заявил, что правоохранительные органы найдут всех причастных к осуществлению теракта.

"Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу", - сказал Путин.

В Петербурге и Ленинградской области, как и в ряде других регионов страны, на выходных решили отменить все массовые мероприятия. Также в центре города усиленно присутствие силовиков. На каждой станции метро дежурят несколько полицейских в касках, обратил внимание корреспондент ЗАКС.Ру.

Государственные флаги над Смольным, Заксобранием и другими госучреждениями приспущены. Стихийные мемориалы, где горожане возлагают цветы, появились на стрелке Васильевского острова, у здание Российской национальной библиотеке на "Парке Победы", а также у станции метро "Технологический институт", где в 2017 году взрыв в поезде унес жизни 15 человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале также сообщил, что цветы возлагают к районным администрациям.

Сам Беглов вместе с председателем Законодательного собрания Александром Бельским возложили цветы у стрелки Васильевского острова еще утром.

"Это зверское, подлое преступление, жертвами которого стали мирные люди, дети, не останется безнаказанным, а мы должны ответить на него спокойствием и сплоченностью. Мы – россияне. Мы – вместе. И нас не победить", - говорится в сообщении Беглова.

























По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 133 человека. Минздрав заявил, что трое погибших - дети. К утру 23 марта силовики сообщили о задержании 11 лиц, причастных к теракту, включая четверых, которые открыли стрельбу по посетителям концертного зала, где вечером 22 марта должен был пройти концерт рок-группы "Пикник". Террористы, перед тем как скрыться, подожгли здание. Сейчас спасатели разбирают завалы. Подозреваемых задержали в Брянской области. В правоохранительных органах заявили, что они намеревались пересечь границу.

текст и фото Константин Леньков