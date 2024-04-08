"Мир, в который люди абсолютно не погружены": Экс-мундеп Диана Серая о своем YouTube-канале, мунципалах и сентябрьских выборах

Фото предоставлено Дианой Серой

Бывший депутат МО "Смольнинское" Диана Серая завела канал на YouTube, где каждую неделю общается с коллегами по муниципальному сообществу. ЗАКС.Ру спросил у нее, как появилась эта идея, зачем рассказывать о жизни мундепов, а также о ее ожиданиях от сентябрьской избирательной кампании и ее личных планах на нее.

Итак, каждый понедельник на канале "Околополитика" вы планируете публиковать интервью с петербургскими муниципалами. Как появилась эта идея?

Эта идея зрела с момента, когда я избралась 5 лет назад. В 2019 я сама впервые узнала о муниципалах и удивилась, что только в Петербурге 1500 депутатов, а в момент проведения кампании поняла, что 80% людей вообще ничего о них не знает.

Позже, решила напечатать свой годовой депутатский отчет большим тиражом и разнести его по округу, потому что поняла, что меня не устраивает то, что люди в основной своей массе знают каких-то комиков и певиц, но не знают тех людей, которые распоряжаются их деньгами, знают, где купить шаверму, но не где находится муниципалитет.

Тогда и загорелась идеей популяризовать муниципалов, но поработав в МО поняла, что это не самый смотрибельный контент. А как сделать его интересным и доступным к пониманию для большого количества людей, думаю до сих пор — надеюсь в этом проекте это получится. А ещё повезло собрать небольшую команду людей, которым близка эта тема.

Депутаты охотно идут на контакт или уже есть отказы?

Я бы сказала, что у нас очередь! Мне уже откуда только не пишут: и из Москвы, например, те кто в Гордуму хочет выдвигаться и другие. Но пока что, наш продакшн не позволяет делать всё задуманное и приходится иногда отказывать. Сейчас отдаем предпочтение тем, кто будет вести кампании в этом году, чтобы хоть немного им помочь публичностью.

Надеюсь с развитием канала и с поддержкой зрителей, мы сможем постепенно улучшаться и делать выпуски со всеми желающими.

А муниципалов-единороссов собираетесь на беседу приглашать?

Я с удовольствием поговорю и позадаю вопросы – это было бы очень интересно. В планах это есть: приглашать гостей с разными позициями, в том числе почему бы и не представителей этой партии. Может кто-то прочитает интервью и захочет к нам прийти – не стесняйтесь, пишите.

Как насчет коллеги Григория Ранкова? Он хоть и не депутат, но все же!

Знаю, что он смотрит выпуски, и если он готов приехать к нам на интервью, я обязательно обсужу этот момент с Кириллом Волковым — вторым ведущим и депутатом МО "Оккервиль".

Какую роль, на ваш взгляд, занимает МСУ сегодня? Местное самоуправление вообще на что-то влияет?

Оно должно влиять, но пока что это мир, в который люди абсолютно не погружены, и возможно, как и я пять лет назад, не знают о существовании муниципальных образований.

Именно это мне и хочется попытаться исправить. Нужно донести до людей, что их дом не заканчивается дверьми квартиры. Что они могут принимать участие в развитии округа, что могут представлять своих соседей — участвовать в выборах и улучшать место, где они живут, не только свою парадную, дом, район, но и город. Думаю, это один из путей становления гражданского общества и мы должны вместе пройти этот путь.

Какие ожидания от грядущих муниципальных выборов в сентябре? Вероятно, прошлый успех оппозиции повторить уже не получится?

Небольшие ожидания: команд очень мало идёт, для многих это будет первый опыт, а значит, их легко можно снять, плюс практически не будет наблюдения.

Не понимаю, почему все ждут чего-то сверхъестественного от какой-то "оппозиции". Кого люди имеют ввиду под этим словом? Считаю, что это перекладывание ответственности, не надо рассчитывать на кого-то, надо посмотреть на себя в зеркало и спросить, что ты сам сделал для улучшения своей жизни в стране.

Вы для себя уже решили, будете избираться снова?

Решила. Я не хочу избираться, если честно, но есть какая-то внутренняя установка, что я не могу просто смотреть на это всё со стороны. Хочу иметь возможность дать людям выбор из адекватных кандидатов, поэтому и подала в суд, чтобы оспорить свою вину в "бездействии Совета". Понимаю, что сил провести кампанию так же хорошо, как в прошлый раз, нет, особенно если придется идти не в своём округе — будет очень тяжело. Но я уже подбираю округа, куда можно было бы выдвинуться.

Вы были депутатом первого распущенного в Петербурге муниципалитета. Какие впечатления? Как бы вы описали свой депутатский срок?

Ну распустили и распустили. Идём дальше. Я в последнее время привыкла думать только о том, что в моих силах сделать и на что конкретно я могу повлиять. На это я повлиять не могу, зато могу поучаствовать в новых выборах. Для меня это был и есть грандиозный опыт, по моему мнению, пройти муниципальное "чистилище" должен каждый, кто хочет делать шаги в политике или быть ответственным гражданином своей страны. Вспоминая шестичасовые заседания комиссии по культуре и спорту, где я была председателем и вычитывала каждую строчку бюджета, приходит понимание, что настоящая работа в округе, это не парочка гневных постов в соцсетях, а большой кропотливый труд, в котором ты должен представлять и отстаивать интересы жителей, которые вверили тебе свои голоса.

Беседовал Константин Леньков / Фото предоставлено Дианой Серой