Депутаты МО "Лиговка-Ямская" собрались в последний раз

Вечером 28 марта на Харьковской улице в центре Петербурга собрались восемь человек, которые по итогам выборов 2019 года были избраны депутатами муниципального совета МО "Лиговка-Ямская". Сегодня прошло их первое собрание почти за три года. Оно же станет для них последним в этом созыве. Без интриг не обошлось. Как это было - в материале ЗАКС.Ру.

На следующий день после подписания губернатором Александром Бегловым закона о роспуске совета депутатов МО "Лиговка-Ямская", 22 марта исполняющий обязанности главы МО Сергей Ильин разослал депутатам уведомление о проведении очередного заседания муниципального совета. В повестке было восемь вопросов. Среди них было предложение о продлении срока полномочий Ильина. Некоторые депутаты сперва даже не поверили в серьезность намерений врио главы, полагая, что он отменит заседание. Ильин уже делал так раньше. Однако, заседание все же состоялось.

К помещению муниципалитета на Харьковской улице вечером 28 марта явились сам Ильин, его предшественник Вадим Войтановский, который был отстранен от должности по решению суда и другие депутаты. На собрание Войтановский пришел в костюме и привычном для него красном галстуке. Из девяти действующих муниципалов пришли восемь. Депутат Ольга Гнатюк решила не принимать участие в мероприятии. В последний раз легитимное собрание было в апреле 2021 года. Позже муниципалы, недовольные управленческим стилем Войтановского, попытались избрать нового главу, однако собираться в муниципалитете им уже не дали, помещение закрыли на карантин. Тот период пришелся как раз на разгар эпидемии коронавируса. Сегодня, спустя три года, муниципалам снова не удалось попасть в здание МО. В муниципалитете в эти дни проходит дезинфекция. Депутаты подозревают, что такое совпадение не случайно. Часть депутатов критически относится к деятельности врио главы МА Павла Созинова. Один из вопросов повестки был посвящен избранию нового главы местной администрации.

— Господин Созинов, который сейчас врио главы местной администрации закрыл муниципалитет специально на дератизацию крыс и тараканов. При чем мы могли бы зайти и посмотреть, но он поменял замки. <…> Сейчас не Войтановский, а господин Созинов делает то же самое, что Войтановский — не пускает, — рассказал ЗАКС.Ру врио главы МО Сергей Ильин.

Утверждать повестку было решено на крыльце, как это делали их коллеги из соседнего МО "Смольнинское", которые также вот-вот будут распущены после подписания соответствующего закона. Позже народные избранники переместились во двор, где есть лавочки.

На место главы местной администрации претендовали бывшие сотрудники МА Олег Заика и Сергей Ершов. Конкурс на пост ГМА затянулся на четыре года. Всего на него заявились четыре человека, но двое соискателей так и не дождались рассмотрения их кандидатур. Тайное голосование проходило с помощью полиэтиленового пакета с символикой МО на ветке дерева - в него депутаты опускали свои бюллетени. Заика набрал 5 голосов, а Ершов только 3. Таким образом, главу местной администрации выбрать не удалось. Для этого нужны голоса шестерых мундепов.

По словам собеседника ЗАКС.Ру, изначально депутаты якобы договорились, что единогласно поддержат Заику, но трое муниципалов свое обещание нарушили. В разговоре с ЗАКС.Ру Ильин заявил, что голосовал за Ершова.

Уже 1 апреля муниципальный совет МО "Лиговка-Ямская" будет распущен, а полномочия депутатов будут досрочно прекращены. У последних также не будет права снова баллотироваться в этом округе, если они через суд не докажут свою непричастность к бездействию совета. Досрочные выборы пройдут 8 сентября, в Единый день голосования вместе с другими 109 муниципалитетами.

— Я скорее рад, что все закончится. Лучше уж все закончить, чем эта вся непонятная ерунда бы продолжалась. Жалко, что все так получилось. Времени было потрачено очень много, выхлоп очень маленький, — прокомментировал роспуск совета депутат Михаил Шабалкин в разговоре с ЗАКС.Ру.

Шабалкин раздумывает на тем, чтобы обратиться в суд, чтобы доказать свою "невиновность" в роспуске, однако сделает это лишь по личным мотивам. Выдвигаться вновь он не планирует. Ильин тоже будет судиться, но его цели более практичные. Он рассказал, что избираться вновь его просят местные жители, а работать в местной администрации для него слишком мелко.

— Я, наверное, единственный депутат, ну, конечно, и другие депутаты сам примеры приведут, но я реально работал. Я проводил и массовые мероприятия, и отчитывался. Я проводил Новый год для жителей, я принимал жителей, отсылал письма, все делал. Я думаю, да [буду выдвигаться], потому что за мной несколько тысяч жителей. Они меня просили. Ещё просили определенные структуры. Не буду их называть. Я попробую, ну а там как получится, - добавил Ильин.

Войтановский пока не решил, будет ли обращаться в суд, чтобы доказать свою непричастность к роспуску. Напомним, основания для признания совета бездействующим возникли как раз при его руководстве. Войтановский не исключает, что будет баллотироваться в одном из муниципалитетов "родного" Московского района. В нулевых он был депутатом МО "Гагаринское".

Напоследок депутаты утвердили предложение рекомендовать местной администрации благоустроить сквер в ЖК "Царская столица", которое с голоса внес Шабалкин. Это единственное решение совета за длительное время на благо жителей. Больше заседаний МО "Лиговка-Ямская" в шестом созыве не будет, заверил Ильин корреспондента ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото от авторов сообщества "Наш дом Лиговка-Ямская"