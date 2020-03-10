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18:27

"Это касается всех нас": Российские поэты поддержали фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика "Это касается всех нас": Российские поэты поддержали фигурантов дела "Сети"

Известные российские поэты требуют пересмотра судебного приговора, вынесенного в отношении осужденных пензенцев, являющихся фигурантам дела "Сети"*. Перечнем подписантов делится журнал "Афиша".

"Слово поэта в России всегда ценилось высоко - независимо от того, какую политическую и общественную позицию они занимали. Мы надеемся, что это слово будет услышано и сейчас", - следует из открытого письма.

Литературные деятели уверены, что правоохранителям следует тщательно изучить информацию о пытках участников разбирательства. На момент публикации свои подписи под письмом оставили почти 50 человек.

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили ученые, кинематографисты, музыканты, учителя, психологи, владельцы книжных магазинов, юристы, художники, режиссеры-аниматоры, театральные критики, врачи и книгоиздатели.

10 февраля семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14,  Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

Очередное судебное заседание по делу петербургских фигурантов разбирательства Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова состоится 23 марта.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

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