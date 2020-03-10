Петербурженку отправили в колонию на 8 лет за оскорбление полицейских

Петроградский суд Петербурга приговорил Анну Лопаткину к 8 годам колонии, признав виновной в нападении и оскорблении полицейского, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В августе 2019 года женщина, будучи пьяной, препятствовала сотрудникам полиции, которые пытались задержать ее знакомого. В суде сочли, что она умышленно, с целью унизить честь и достоинства полицейских, публично оскорбила их нецензурной бранью и «словами оскорбительного характера» в публичном месте, чем нанесла ущерб «охраняемым законам интересам государства в виде нормально организованного порядка управления, подорвала авторитет органов власти».

Кроме того, гражданка повалила одного из полицейских на землю, и тот упал на локоть и колено. Этим она, счел суд, «причинила физическую боль» сотруднику полиции, то есть, «применила насилие, не опасное для жизни и здоровья». Лопаткина признала вину.