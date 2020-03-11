Мединский настаивает на определяющей роли "Ленфильма" в российской киноиндустрии

Помощник президента Владимир Мединский, курирующий проекты Военно-исторического общества, встретился на киностудии "Ленфильм" с известными деятелями культуры. В ходе дискуссии он выразил энтузиазм относительно будущего студии.

"Мы договорились о том, что "Ленфильм" будет таким консолидатором киноотрасли, и с большим энтузиазмом эта тема поддержана всеми кинематографистами Петербурга, поскольку нужна точка опоры. У нас много талантливых режиссеров, вообще деятелей кино, умеющих делать кино, в Петербурге их много. А вот индустрии как таковой - ее мало. Задача заключается в том, чтобы эту индустрию по сути воссоздать", - приводит его слова ТАСС.

По его мнению, новое руководство способно создавать продукцию, которая устраивает его с содержательной и идеологической точки зрения и не будет, в отличие от своих предшественников, позволять фальсифицировать историю страны. Студия, уверен чиновник, "должна вернуться на кинорынок, быть достойной тех великих традиций, которые здесь всегда существовали".

Отметим, что кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров в течение долгого времени утверждает, что плачевное, с его точки зрения, состояние киностудии напрямую связано с негативным к ней отношением бывшего министра культуры Мединского.