Совфед одобрил законопроект о тестировании росгвардейцев на детекторе лжи

Думская инициатива об обязательном тестировании сотрудников Росгвардии на полиграфе прошла процедуру одобрения Советом Федерации, сообщает "Парламентская газета".

Тестировать на ложь будут поступающих на службу новобранцев, а также росгвардейцев, повышаемых в звании.

Авторы законопроекта - единороссы Александр Хинштейн и Василий Пискарев.

"Отказ от психофизиологического исследования кандидатом на службу или действующим сотрудником будет являться основанием для его непринятия или же, соответственно, немедленного увольнения", - ранее анонсировал Хинштейн.

Отметим, что летом 2019 года росвардейцы, работавшие на столичных митингах, жаловались на страдания, которые им причиняли демонстранты, что легло в основу скандального "московского дела": более десяти человек попали под уголовное преследование. Видеозаписи фактов страданий и применения к росгвардейцам физической силы не подтверждали.