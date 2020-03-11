Шендерович об обнулении сроков Путина: Ничего нового не произошло

Политический комментатор и сатирик Виктор Шендерович призвал общественность не преувеличивать значение возникшей 10 марта в Госдуме инициативы об изменении Конституции таким образом, чтобы предыдущие сроки президентства Владимира Путина не засчитывались и позволяли ему избираться дальше. У публициста, уверяет, давно не было никаких сомнений в том, что Путин так или иначе никуда бы от власти не ушел. Политический пейзаж, таким образом, после 10 марта для него никак не изменился - просто добавилось чуть больше своеобразно понимаемой "честности".

"Все идет своим путем — типовым, универсальным. Империя в процессе распада, пожизненный солнцеликий цезарь, память предков, победы в провинциях, террор внутри, охреневшие преторианцы, продажные сенаторы, отмороженные детки, растление, вырождение… И так раз, и еще раз, и еще много, много раз, а потом, конечно, Аттила. Раскосый такой. И страшно благодарный Путину и Ко за то, что даже воевать не надо будет с этой бессмысленной пустоватой равниной", - написал автор у себя в Facebook.

По мнению Шендеровича, то, каким именно образом Путину оформили бы "его пожизненное", представлял собой исключительно научный интерес.

После того, как президент согласился с инициативными депутатами, точку в этом вопросе должен будет формально поставить Конституционный суд.