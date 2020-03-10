Доминируй, обнуляй

По предложению первой женщины-космонавта и депутата Государственной Думы Валентины Терешковой федеральный парламент принял поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков: действующий глава государства Владимир Путин получит возможность после 2024 года еще два раза избираться президентом. Сам он заявил, что обнуление сделать можно, но одобрить его должен Конституционный суд. Это несомненно произойдет, как и выдвижение Путина в президенты в 2024 году, уверены опрошенные ЗАКС.Ру политики и политологи. Разошлись они только в том, насколько сильно изменятся протестные настроения в России.

Стабильность важнее сменяемости

Первая женщина-космонавт и депутат Государственной Думы Валентина Терешкова на заседании парламента 10 марта предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Фракция «Единой России» поддержала эту идею, но спикер Госдумы Вячеслав Володин решил все же взять паузу и посоветоваться с главой государства Владимиром Путиным.

После перерыва Путин лично приехал в парламент и выступил с речью. Читая с листка, президент заявил, что Володин сообщил ему о развернувшейся «дискуссии». Вопросов на повестке было три: досрочные выборы в Госдуму, отказ от ограничений президентских сроков или их обнуление – чтобы действующий руководитель страны мог снова избираться при новой Конституции.

Путин сказал, что в досрочных выборах нет необходимости, а снятие ограничений по срокам – нецелесообразно. А вот обнуление провести можно, но только если это признает законным Конституционный суд, считает президент. Он также добавил, что сейчас для страны важнее стабильность.

- Стабильность, может быть, и важнее и должна находиться в приоритете. Особенно, повторю, в то время, когда у страны еще много проблем. Но когда политическая, экономическая, социальная сферы приобретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти, - считает Путин.

При этом, напрямую о своем одобрении обнуления сроков и намерении идти в президенты в 2024 году глава государства не сказал. Свое выступление он закончил словами: «Уверен, вместе мы сделаем еще очень много хорошего. Во всяком случае, до 2024 года, а там видно будет».

Против поправки проголосовала только фракция КПРФ, остальных 380 голосов хватило для ее принятия.

В 1998 году Конституционный суд уже принимал решение по похожему вопросу. Тогда речь шла об обнулении президентского срока Бориса Ельцина. Он стал президентом РСФСР в 1991 году. Во время его первого срока была принята новая Конституция, а страна превратилась в Российскую Федерацию. Однако Конституционный суд отказался обнулять президентские сроки после переизбрания Ельцина на второй срок.

Интрига разрешилась

Соавтор пока еще действующей версии Конституции и декан юрфака СЗИУ РАНХиГС Сергей Цыпляев заявил, что отрицательно относится к идее обнуления президентских сроков.

- Основная идея всего разговора о сроках – это плановая сменяемость власти. А мы любыми способами, хитростями, какими-то ужимками постоянно от этого уходим и возвращаемся к совершенно, я бы сказал, первобытной схеме, когда у нас постоянно один несменяемый непогрешимый вождь, который должен править до смерти, - сказал Цыпляев в беседе с ЗАКС.Ру.

Он добавил, что обнулить сроки сложно – «они же были».

- Как обнулить сроки? Они же были, они же никуда не денутся. Это как-то вообще немножечко по-детски. Что, обнулим работу? Обнулим, что сделано было? – задался вопросом эксперт.

По его мнению, такие юридические хитрости недостойны великой нации и закладывают плохие традиции.

Политолог Александр Конфисахор отметил, что «наконец-то интрига разрешилась» - теперь окончательно ясно, для чего принимают поправки в Конституцию, почему с этим была такая спешка и несоблюдение законодательных процедур. По его словам, до этого было несколько звоночков в виде высказываний Путина.

- Такие намеки были показаны, что Госсовет не должен быть конкурентом, а стабильность важнее сменяемости. И сегодня мы получили то, что получили. Как пазл складывался, последнюю фишечку кладут – картинка сложилась, - поделился впечатлениями Конфисахор.

По его мнению, обнуление президентских сроков – результат торгов Путина с Госдумой. Он напомнил, что вопрос о выборах поднимался неоднократно. Политолог считает, что согласие парламента на обнуление сроков гарантирует депутатам отсутствие досрочных выборов.

Политолог Дмитрий Солонников отметил, что Путин однозначно не высказался за или против поправки. Он напомнил, что предложение о досрочных выборах в Госдуму все же сняли. Из-за этого есть надежда, что обнуление сроков тоже не пройдет. Если же эта поправка пройдет окончательное одобрение, то это осложнит принятие всех изменений в Конституцию 22 апреля, считает Солонников. Он надеется, что Конституционный суд будет принимать решение в соответствии с законом, а не политическим ажиотажем.

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга, представитель фракции «Единой России» Сергей Соловьев заявил, что поддерживает инициативу об обнулении президентских сроков: «Почему нет?». Также парламентарий выступает за то, чтобы Путин шел на новый президентский срок.

- Если он будет так же успешно, как все эти годы, трудиться во благо Российской Федерации, то я, лично я, поддержу его кандидатуру, - сказал Соловьев.

Петербургский парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский считает, что обнуление сроков – «очевидное политическое мошенничество». По его словам, власти пытаются «сбросить счетчик».

- Совершенно очевидно, что стараются сделать вид, что раз Конституцию поменяли – всё новое, и президент у нас уже новый. Можно рискованное сравнение привести: такое ощущение, что они пытаются сделать операцию по восстановлению политической девственности, - заявил Вишневский.

Он напомнил, что в связи с другими поправками в главный документ страны Конституционный суд становится более зависимым от президента. Скорее всего, суд одобрит обнуление президентских сроков, считает депутат.

Его коллега по парламенту Максим Резник напомнил, что еще при отставке правительства говорил: все ведет «туркменбашизации». Пора записать в Конституцию: источником власти является не народ, а «многоликий Владимир Владимирович Путин», сыронизировал парламентарий.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева заявила, что как приверженец демократии выступает против обнуления сроков и за сменяемость власти. При этом она отметила, что понимает стремление власти обеспечить стабильность.

- Есть реальная опасность вакуума власти, именно потому, что в течение десятилетия не было реальной сменяемости. И другие варианты, которые рассматривались, варианты с преемником, с Госсоветом и так далее – они действительно создают неустойчивость и, как принято говорить, турбулентность. Есть стремление обеспечить стабильность в данном конкретном случае, я понимаю это стремление, но я считаю, что все-таки это Конституция, поэтому должен быть закреплен долговременный принцип, - заявила Дмитриева.

Она не сомневается, что Конституционный суд одобрит поправку. В этом же уверен и координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров. Он назвал предложение по обнулению сроков узурпацией власти. По его словам, все сделано для того, чтобы Путин остался у власти.

Увеличение грусти

Практически сразу после выступления Путина в Госдуме 10 марта оппозиционеры Москвы подали заявку на проведение митинга против обнуления президентских сроков. Они планируют его провести 21 или 22 марта. Петербургские противники поправок не успели 10 марта подать свою заявку на митинг, но планируют сделать это утром 11 марта. Помимо этого, вечером 10 марта в Москве и Петербурге проходят одиночные пикетирования против внесенного днем предложения.

При этом политолог Конфисахор считает, что протестные настроения в обществе из-за сегодняшних событий все же не сильно увеличатся. Это произойдет только в узком кругу, а основная масса россиян «это проглотит как само собой разумеющееся».

Депутат Дмитриева поддерживает это мнение. По ее словам, у россиян есть «стремление к стабильности».

- С учетом угрозы мирового кризиса, связанного и с коронавирусом, ослаблением китайской экономики и падением цен на нефть, в целом, сиюминутное текущее настроение будет – стремление к стабильности, - считает Дмитриева.

Ее коллега Соловьев считает, что протест может возникнуть, только когда снижается уровень качества жизни или нарушаются права. В обнулении же никакого нарушения нет, уверен депутат. Сейчас же против могут высказываться только «специально обученные люди», заявил парламентарий Соловьев.

Политолог Солонников считает, что новая поправка добавит новых людей в ряды тех, кто выступает против принятия изменения в Конституцию.

- И так каждая из внесенных ранее поправок будет иметь своих противников, и, соответственно, противники каждого предложения будут складываться, добавляя голоса против всех поправок в целом, и предложение об увеличении возможности занимать президентское кресло больше двух сроков вызовет еще дополнительную волну. Зачем такой риск нужен? Мне кажется, это опасно, - заявил Солонников.

Согласен с ним и депутат Вишневский. Он уверен, что протестные настроения только усилятся: «Это уже не Брежнев, это уже Мугабе».

Максим Резник считает, что выступающих против поправок станет только больше. При этом выяснить это точно можно будет только при голосовании, уточнил депутат.

- Я считаю, что это очевидно (увеличение протестного настроения – прим. ЗАКС.Ру). Господин Путин неадекватно оценивает происходящее в стране, как мне кажется. Это не вопрос его личных качеств, это вопрос системы, которая построена, - заявил парламентарий.

Соавтор текста действующей Конституции Цыпляев считает, что принятие поправки об обнулении сроков лишь «увеличит грусть». В частности, среди предпринимателей, отметил декан. Он сообщил, что чаще всего именно они рассчитывают на перемены, а перемены всегда связаны со сменяемостью власти.

София Саттарова

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