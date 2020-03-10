Оппозиционеры Петербурга планируют митинг против обнуления президентских сроков

Комитет кампании против поправок в Конституцию «НЕТ» намерен провести митинг против изменений главного документа страны и обнуления президентских сроков, сообщил ЗАКС.Ру соорганизатор акции и координатор движения «Время» Николай Артеменко. Он рассказал, что поддержали идею акции депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский.

Артеменко сообщил, что заявку на митинг комитет планирует подать 11 марта, а провести акцию надеются 21 или 22 марта на площади Ленина. По его словам, комитет считает, что поправки созданы для продления политической жизни президента Владимира Путина.

- Кампания «НЕТ» действует по всей стране. Мы призываем людей прийти на избирательный участок и проголосовать «нет» либо каким-то иным образом выразить свое несогласие с этим. У нас нет прямого призыва: как кто хочет, так и может выражать свое мнение по этому поводу. Главное, говорить о том, что это все обман и сделано все исключительно для того, чтобы Путин оставался у власти вечно, - заявил Артеменко.

Ранее 10 марта заявку на проведение митинга против обнуления президентских сроков подали оппозиционеры в Москве. Они также хотят организовать акцию 21 или 22 марта.

София Саттарова

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