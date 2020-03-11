У Мариинского дворца проходят "яблочные" пикеты против продления полномочий Путина

У стен здания петербургского ЗакСа представители партии "Яблоко" проводят пикеты с осуждением поправок в Конституцию и, в частности, стремления обнулить президентские сроки Владимира Путина для его будущего переизбрания.

У Мариинского дворца стоят активисты Владимир Молодоженя и Вадим Ваганов.

Сегодня, 11 марта, аналогичные пикеты также ожидаются у Гостиного двора и у станции метрополитена "Приморская". Их обещал посетить депутат Борис Вишневский.

Напомним, что накануне Путин прибыл в здание Госдумы на Охотном ряду, где парламентарии федерального уровня предложили дополнить Конституцию возможностью переизбрания его на очередные два срока. Путин одобрил инициативу, заметив, что последнее слово в этой дискуссии должно быть за Конституционным судом. Событие всколыхнуло оппозиционно настроенную общественность, представители которой видят в происходящем попытку узурпации власти.

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