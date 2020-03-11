Глава комитета по физкультуре Шантырь хочет оградить спортсменов от вредной информации

Назначенный в феврале начальником комитета Смольного по физической культуре Антон Шантырь анонсировал первые и важнейшие в его представлении действия, которые он намерен совершить на новой должности. Первым номером он назвал налаживание работы спортивных инструкторов на районном уровне - в том числе он считает важным уровень их материального благосостояния. Кроме того, чиновник признает проблемы с развитием инфраструктуры, при том, что деньги на строительство объектов, по его словам, у города есть.

Наконец, Шантыря волнует негативное влияние на профессионалов скандалы вокруг допинга. Для этого сгодятся, по его мнению, даже такие радикальные меры. как ограждение спортсменов от вредной информации.

"Всё это происходит в преддверии Олимпийских игр. Я глубоко уверен, что на уровне Министерства спорта Российской Федерации — хотя я там еще ни с кем на эту тему не общался — сейчас идет серьезный мозговой штурм, как сделать так, чтобы не лишить спортсменов этой мечты. Поэтому основная задача — это сохранить мечту, сохранить основную мотивацию для каждого спортсмена. А это высшая ступень пьедестала!", - отметил он в интервью "Фонтанке".

Предыдущие шесть лет Шантырь был генеральным директором концертной площадки "Юбилейный". В Смольный, по его признанию, он фактически попросился.