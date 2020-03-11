«Яблоко» провело пикетирование против поправок в Конституцию (фото)

Петербургское отделение партии «Яблоко» 11 марта организовало серию одиночных пикетов против поправок в Конституцию. В частности, «яблочники» выступили против предложения обнулить президентские сроки Владимира Путина.

Пикетирования проходили вечером 11 марта на Невском проспекте у выхода метро «Гостиный двор». Первым в акции участие принял депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что партия против и самих поправок, и того, как их пытаются внести.

- Мы против того, как это делается. Мы против того, что туда напихано. Потому что все, что там есть, или вообще не имеет никакого значения, или направлено на ухудшение ситуации. На усиление бесконтрольной власти президента, на ослабление регионов, ослабление суда, ослабление местного самоуправления. И впихивание в Конституцию кучи бессмысленных понятий. Типа запрета на умаления подвига, защита исторической правды и прочего, прочего, прочего, - сказал депутат.

Также в акции участие приняли муниципальные депутаты МО «Литейный округ» Егор Карпенков и Сергей Трошин. Последний, встав в пикет, громко поинтересовался у проходящего мимо мужчины:

- Вы же поняли вчера, зачем меняют Конституцию?

- Конечно, - ответил мужчина.

- Чтобы остаться навечно! – добавил Трошин.

Некоторые из проходящих мимо людей заинтересованно смотрели на плакаты пикетчиков. Кто-то из них подходил спорить, кто-то – выразить благодарность, кто-то – сфотографироваться. Подходила к участкам акции и сотрудница полиции: снимала их на телефон, переписывала данные паспорта и уходила. Не заинтересовал ее только Вишневский, у всех остальных «яблочников» сотрудница полиции паспорт спрашивала.

Всего в пикетировании участие приняли не более 10 человек. Как сообщил ЗАКС.Ру член бюро регионального совета партии Вадим Ваганов, «Яблоко» планирует провести аналогичную акцию утром 12 марта у Мариинского дворца. На этот день назначено заседание Законодательного собрания, где будут обсуждать изменение Конституции.

Напомним, 12 марта региональные парламенты должны одобрить внесение поправок в Конституцию. Государственная Дума 10 марта одобрила предложение депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков при принятии новой Конституции. Госдума и Совет Федерации приняли весь пакет поправок 11 марта.

София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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