Милонов считает "Единую Россию" самой демократической партией

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, столкнувшись с вопросом о причинах своей принадлежности и симпатии к единороссам, в качестве первого аргумента указал на исключительную демократичность этой политической структуры и на царящий в ней плюрализм.

"В нашей партии есть люди, которые мне, безусловно, идеологически очень близки, начиная от сторонника нашей партии Путина и многих других людей: Сергея Кужугетовича Шойгу, Лаврова. Но есть люди, которые мне идеологически совершенно не близки. Но мы оппонируем и очень сильно ругаемся. Но они тоже члены «Единой России». Ну, например, Оксана Пушкина", - отметил в интервью "Эху Москвы".

При этом депутат не согласен, что партией всецело командует действующий президент Владимир Путин, накануне допустивший для себя выдвижение на очередной срок: единороссы, по мысли Милонова, просто искренне равняются на него как на достойного человека.

"Вы что, думаете, 200 законов, которые принимаются в месяц — это что, все по чиху президента?", - упрекнул петербуржец радиоведущего.

При этом Милонов не понимает, почему условные либералы отказывают единороссам в праве быть "политическим крылом" Путина и видят в этом что-то неприемлемое.

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