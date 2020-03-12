Мундепа из МО "Малая Охта" задержали на выходе из дома

Депутат из муниципального совета МО «Малая Охта» Василий Кунин сообщил в микроблоге, что его задержали полицейские, когда он выходил из собственного дома.

Правоохранители объяснили свои действия ссылкой на КУСП: якобы на одном из митингов он нарушил порядок участия в нем. Его везут в 43 отдел полиции.

Утром 12 марта нескольких активистов также задержали у дома, когда они собирались выйти к Мариинскому дворцу выразить свое несогласие с поправками в Конституцию и обнулением президентских сроков Владимира Путина. Остальных задержали непосредственно у стен городского парламента: они держали в руках протестные плакаты. Всего пока задержано семь активистов.

Задержали на выходе из дома. Какой-то кусп говорят, за нарушение на митинге — Василий Кунин (@wassek96) March 12, 2020

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