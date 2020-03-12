ЗакС утвердил проект постановления об оценке качества воздуха у промзон по запаху

Законодательное собрание Петербурга на состоявшемся 12 марта заседании приняло в первом чтении разработанный депутатом от “Справедливой России” Надеждой Тихоновой проект постановления о необходимости оценивать качество воздуха у промзон и свалок по запаху, а не только по химическому составу.

В пояснительной записке к документу говорится, что нормативы запаха уже действуют во многих европейских странах. Право установить нормативы в российских регионах предлагается предоставить властям субъектов федерации. В Петербурге – городской администрации.

Тихонова внесла проект постановления еще в сентябре. Согласно представленным на сайте Заксобрания документам, 5 марта соавторами инициативы стали депутаты от “Единой России” Денис Четырбок и Мария Щербакова. 6 марта документ получил одобрение возглавляемой Щербаковой комиссией по экологии и природопользованию и был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Сергей Еремеев

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