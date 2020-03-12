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12:23

На задержанных у ЗакСа активистов хотят составить протоколы за нарушение правил пикетирования

фото ЗакС политика На задержанных у ЗакСа активистов хотят составить протоколы за нарушение правил пикетирования

В отношении задержанного у Мариинского дворца активиста Дмитрия Негодина, доставленного в ОП №1, грозятся составить протокол по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что он отказался предоставлять свой паспорт. 

"Я неоднократно назвал свои паспортные данные сотрудникам полиции. Угрожают насильно отпечатки пальцев. Говорят, ориентировка будет", - уведомил Негодин в разговоре с "Северо-Запад. МБХ медиа".

Кроме того, на задержанных собираются составить протоколы по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования), поделился "бессрочник" Евгений Мусин.

"Майор полиции Травлева аргументирует это тем, что пикеты не были одиночными, плакаты совпадали по тематике, а значит — акция требовала согласования", - уточнил активист.

Всего в Петербурге в день голосования депутатов ЗакСа по принятию поправок в Конституцию было задержано семь человек: мундепов Василия Кунина и Сергея Кузина задержали на выходе из дома, а  активистов Ларису Кучерову, Негодина, Мусина, Ольгу Смирнову и Марину Кен у ЗакСа. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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