На мундепа МО «Малая Охта» составили протокол за участие в марше Немцова

Муниципальный депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин сообщил ЗАКС.Ру, что его отпустили из 43 отдела полиции. Там на него составили протокол за нарушение установленного порядка проведения публичной акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП), рассказал Кунин.

По его словам, обвинили его в скандировании лозунгов на марше Немцова. Материалы дела по вменяемому нарушению полиция должна передать в суд, добавил мундеп.

Напомним, его задержали утром 12 марта. Кунин планировал участвовать в очереди одиночного пикетирования против внесения поправок в Конституцию. Также утром у своих домов были задержаны Сергей Кузин и Лариса Кучерова. У Законодательного собрания задержали еще несколько пикетчиков. Они находятся в первом отделе полиции.

Кроме того, Василий Кунин и Сергей Кузин являются одними из заявителей митинга против обнуления президентских сроков, уведомление о котором было подано в Смольный 10 марта.

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