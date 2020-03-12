Спикер Госдумы: Не нефть и газ наши преимущества, наше преимущество - Путин

Председатель федерального парламента Вячеслав Володин, выступая перед депутатами вверенного ему органа, заявил, что Владимир Путин - индивид, способный эффективно решать поставленные перед ним задачи, поэтому не стоит порицать единоросса Валентину Терешкову за её предложение обнулить его президентские сроки.

"Мы должны - призываю вас к этому - быть порядочными, быть патриотами, быть людьми, которые отдают себе отчет, что атаки, которые идут сейчас на Терешкову, - это атаки на нашу страну. Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Наше преимущество - Путин, и мы его должны защитить", - декламировал из кресла Володин, заявления которого приводятся на сайте Госдумы.

Путин, напомним, лично несколько дней назад приехал в Госдуму для того, чтобы обсудить с парламентариями поправки в Основной закон страны. Перед его визитом Терешкова взяла слово и с трибуны озвучила инициативу, предполагающую обнуление его сроков. К задумке женщины-космонавта Путин отнесся сдержанно, пояснив, что согласится выйти на новый президентский уровень, только если эту затею одобрит Конституционный суд РФ.

Гражданам, которые критически высказались о предложении Терешковой, дама, некогда покорившая космос, отказывает в патриотизме.