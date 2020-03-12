"Не любят страну, гадости делают": Терешкова высказалась о "ненавистниках" обнуления сроков Путина

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, не так давно с трибуны Государственной думы предложившая обнулить президентские сроки Владимира Путина, известила, что критики её инициативы поступают непатриотично и вообще не достойны даже того, чтобы о них говорить.

"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить", - цитирует изречение единоросса ТАСС.

Сам Путин, приехавший пару дней назад в Госдуму для того, чтобы обсудить с федеральными парламентариями поправки в Основной закон страны, к задумке Терешковой отнесся сдержанно, пояснив, что согласится выйти на новый президентский уровень, только если эту затею одобрит Конституционный суд РФ.