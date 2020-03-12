Задержанных у ЗакСа активистов оставляют на ночь в отделе полиции

Сотрудники правоохранительных органов решили оставить на ночь в первом отделе полиции активистов, которые пикетировали против поправок в Конституцию у Законодательного собрания Петербурга утром 12 марта. Четверо задержанных пикетчиков будут находиться в отделении до судебных заседаний, рассказал ЗАКС.Ру защитник одного из активистов Илья Ткаченко.

Речь идет об активистах Евгении Мусине, Ольге Смирновой, Марине Кен и Дмитрии Негодине. Никто из них пока не получил протокола о задержании, сообщил Ткаченко. Он добавил, что на словах им вменяют проведение несогласованной публичной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП). По словам защитника, судебные заседания планируется провести 13 марта в 12:00-13:00 часов.

Напомним, 12 марта ЗакС рассматривал поправки в Конституцию. Большинство членов городского парламента их одобрило. Активисты проводили серию одиночных пикетов у здания ЗакСа против поправок. Полицейские забрали в отделение четырех участников акции, еще троих задержали при выходе из дома. Их отвезли в 43 отдел полиции, составили протоколы о нарушении порядка проведения марша Немцова и отпустили под обязательство о явке в суд.

София Саттарова