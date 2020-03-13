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10:33

Росреестр засекретил информацию о квартире Терешковой в жилом доме ЦК КПСС в Москве

фото ЗакС политика Росреестр засекретил информацию о квартире Терешковой в жилом доме ЦК КПСС в Москве

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) скрыл информацию о квартире, принадлежащей первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в знаменитом доме ЦК КПСС в Гранатном переулке, 10, делится "Собеседник".

По сведениям издания, у депутата Госдумы в совместной собственности имелась квартира в данном жилом комплексе, построенном в 1970-х годах для партийной элиты. В частности, там в свое время жил Леонид Брежнев. Общая площадь апартаментов, которыми якобы владеет Терешкова, - более 170 кв метров. Однако в выписке из ЕГРН какие-либо данные о владельце жилплощади отсутствуют, а здание, по информации "Собеседника", тщательно охраняется ФСО.

По декларации о доходах Терешковой за 2018 году, в собственности у женщины-единоросса имеется ещё две квартиры: одна - в 90 "квадратов", и вторая - в 107. Кроме того, ей принадлежит жилой дом площадью 693 кв метра и участок в 1300 кв метров.

Стоимость апартаментов в Гранатовом переулке "Собеседник" оценил в 200 млн рублей.

Напомним, космонавт привлекла внимание общественности после предложения обнулить президентские сроки Владимира Путина. Её высказывание вызвало неоднозначную реакцию в обществе, породив множество споров. Терешкова, комментируя собственную инициативу, сообщила, что озвучить идею её попросили "простые люди".

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