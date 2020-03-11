"Просили простые люди": Терешкова пояснила суть предложения об обнулении сроков Путина

Единоросс Валентина Терешкова рассказала, что внести на рассмотрение федерального парламента инициативу об обнулении президентских сроков Владимира Путина её попросили рядовые граждане, делится "Комсомольская правда".

На вопрос журналиста о том, не поспособствовали ли некие "политические круги" тому, чтобы женщина-космонавт озвучила своё предложение, депутат парировала, заявив, что это не так.

"Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!" - утверждает Терешкова.

Накануне в стенах парламента выступил Владимир Путин, приехавший обсудить с депутатами поправки, утвержденные сегодня и Госдумой, и Совфедом. Непосредственно перед визитом главы государства Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. Депутаты данную идею первой женщины-космонавта одобрили. При этом сам президент заявил, что согласится с данной инициативой, только если её превентивно "санкционирует" Конституционный суд РФ.