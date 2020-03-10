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14:11

Космонавт Терешкова предложила обнулить президентские сроки: ЕР идею поддержала

фото ЗакС политика Космонавт Терешкова предложила обнулить президентские сроки: ЕР идею поддержала

Первая в мире женщина-космонавт, ныне - депутат-единоросс Валентина Терешкова на сегодняшнем заседании Госдумы предложила включить в законопроект о конституционных коррективах поправку об обнулении президентских сроков, делится "Медуза".

"Вопрос стоит не о нем, а о нас - гражданах России и о ее будущем. Ну а если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто, публично предусмотреть", - заявила с трибуны депутат.

Терешкова уверена, что следует либо вообще убрать ограничения, либо, "если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность". Депутаты Госдумы встретили эти слова аплодисментами. 

Председатель парламента Вячеслав Володин сообщил, что озвученное Терешковой предложение следует обсудить с руководителями всех представленных в Госдуме фракций, а также узнать, что на сей счет думает сам Владимир Путин. 

Сразу после этого депутаты ушли на перерыв.

Добавим, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов известил о готовности партийцев поддержать поправку Терешковой.

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