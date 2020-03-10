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15:47

Путин поддержал обнуление своих президентских сроков

фото ЗакС политика Путин поддержал обнуление своих президентских сроков

Президент России Владимир Путин высказался за обнуление своих президентских сроков после принятия  поправок в Конституцию. Соответствующее заявление он сделал 10 марта во время выступления в Государственной Думе.

- Предложение по сути означает снять ограничения для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить участвовать в выборах. Естественно в открытых и конкурентных выборах. Ну и разумеется, только в случае, если граждане поддержат такую поправку. В принципе, этот вариант был бы возможен, - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что этот вариант возможен при одном условии – Конституционный суд должен дать заключение, что поправка не противоречит главному документу страны. Также президент заявил, что решение должны поддержать россияне.

- Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет, - сказал президент.

Он также поблагодарил граждан России за поддержку. Выступление Путин завершил словами «там видно будет»:

- Нам с вами уже многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, вместе мы сделаем еще очень много хорошего. Во всяком случае, до 2024 года, а там видно будет.

При этом, президент считает нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по президентским срокам.  Кроме того, он заявил, что не поддерживает предложение Владимира Жириновского об избрании будущего президента через Госсовет. Он выступил против наделения таких органов власти, как Совет безопасности, президентскими полномочиями, снова напомнив об опасности двоевластия в стране. 

Напомним, на заседании Госдумы 10 марта Терешкова предложила убрать ограничение по президентским срокам или обнулить их – чтобы действующий глава государства мог избраться по новой Конституции. Для подготовки этой поправки парламент ушел на перерыв на 1,5 часа. Володин сообщил о намерении обсудить вопрос с Путиным. Позже в СМИ появилась информация, что президент прибудет в Госдуму после 15:00 часов.

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