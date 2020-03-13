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20:12

Задержания на "метропикетах" продолжились: Павла Чупрунова везут в отдел полиции

фото ЗакС политика Задержания на "метропикетах" продолжились: Павла Чупрунова везут в отдел полиции

В ходе "метропикета" на Гостином дворе задержали второго активиста - Павла Чупрунова. Содержание его плаката не устроило полицейских: правоохранители расценили надпись как оскорбление действующего президента. В то же время проводивший задержание правоохранитель объяснял задержание якобы поступившим  в книгу учета сообщений о происшествиях (КУСП) заявлением. Однако сообщить номер записи в КУСП полицейский затруднился. 

Чупрунова отправили в 28 отдел полиции, передает Telegram-канал "Объектив реалий". Утром оттуда был отпущен без протокола задержанный накануне на подобном пикете лидер "Агит России" Павел Иванкин, а 13 марта, двумя часами ранее, на том же месте задержали и увезли в 28 отдел Дмитрия Васильева.

"Метропикеты" проходят у станций "Чернышевская", "Купчино", "Приморская", "Василеостровская". Участники требуют у власти отказаться от планов поменять Конституцию и прекратить преследование политических активистов.

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