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Поправки в Конституцию

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18:13

У Гостиного двора вновь задерживают пикетчиков

фото ЗакС политика У Гостиного двора вновь задерживают пикетчиков

Как и накануне, 12 марта, протестные пикеты у Гостиного двора начались с задержания. В руках у полицейских оказался активист Дмитрий Васильев. Его везут в 28 отдел полиции, сообщает Telegram-канал "Объектив реалий".

Выступления также проходят у станций метрополитена "Приморская", "Василеостровская", "Чернышевская" и "Купчино".

Отметим, что задержанного накануне на том же месте активиста Павла Иванкина после ночи в полиции отпустили без составления протокола. Он протестовал против того же - против возможного обнуления сроков президентства Владимира Путина и принятия пакета поправок в Конституцию.

Сегодняшняя акция - традиционная для каждой пятницы, начиная с прошлой осени. Обычно на "метропикетах" поддерживают политзаключенных.

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