"Уволившего" Путина активиста Иванкина без протокола отпустили из полиции

Лидера движения "Агит Россия" Павла Иванкина, продержав ночь в отделе, отпустили из полицейского участка, не составив никакого протокола о правонарушении, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа".

Накануне активиста, вышедшего с пикетом к Гостиному двору, задержали правоохранители из-за того, что он держал в руках плакат с надписью "Я увольняю Путина".

Минувшим вечером к центральному городскому универмагу вышли люди, несогласные с политикой властей, одобривших принятие новых поправок в Конституцию. Кроме Иванкина более никто в автозак не попал.

Утром того же дня правоохранители "перехватили" семерых активистов, недовольных новыми законодательными инициативами. Часть из них "взяли" по дороге из дома, часть - у входа в Мариинский дворец, в стенах которого в конечном счете большинство депутатов поддержало законопроект о поправках в Конституцию.