У Гостиного двора требуют не обнулять сроков Путина, начались задержания

Пикеты против возможного обнуления президентских сроков Владимира Путина во второй раз за 12 марта проходят в Петербурге. Активисты встали с плакатами у Гостиного двора, и одного из них, лидера движения "Агит Россия" Павла Иванкина, задержали. Его, стоявшего с плакатом "Я увольняю Путина", повезли в 28 отдел полиции.

Утром в руках у полицейских оказалось семь активистов, недовольных новыми законодательными инициативами. Часть из "взяли" по дороге из дома, часть - у входа в Мариинский дворец, в стенах которого конечном счете большинство депутатов поддержало законопроект о поправках в Конституцию.