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12:41

Суд оштрафовал двух участников пикетов против поправок в Конституцию у ЗакСа

фото ЗакС политика Суд оштрафовал двух участников пикетов против поправок в Конституцию у ЗакСа

Октябрьский суд Петербурга оштрафовал активистов Дмитрия Негодина и Ольгу Смирнову за участие в пикете у Заксобрания против внесения поправок в Конституцию, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В отношении активистов были составлены протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции). Негодин оштрафован на 20 тысяч рублей, Смирнова – на 10 тысяч.

По версии суда, Смирнова пикетировала на расстоянии ближе положенных 50 метров от другого участника пикетов, Евгения Мусина. Суд счел, что Смирнова и Мусин проводили «одиночные пикеты, которые с достаточной очевидностью были объединены единством цели, а также проводились одновременно и территориально тяготели друг к другу», использовали «ассоциативно узнаваемые средства наглядной агитации и выдвигали общие требования».

Накануне суд оштрафовал за участие в этой же акции Марину Кен на 10 тысяч рублей. Всего на пикетах были задержаны четыре человека.

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