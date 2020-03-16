Депутат МО «Смольнинское» попросила Беглова ввести в Петербурге карантин

Муниципальный депутат МО «Смольнинское» Диана Серая направила обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой «обсудить с должностными лицами вопрос об организации карантина в учебных заведениях, детских садах, и других государственных учреждениях города». Фотографию документа мундеп выложила на своей странице в Facebook.

Она также предложила главе города выступить с инициативой о переносе запланированного на 22 апреля всероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию.

«Считаю, что данное голосование, как процесс, куда будут массово приходить жители города, будет способствовать распространению коронавирусной инфекции в городе», - написала Серая.

Ранее Беглов подписал распоряжение о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. В частности, до конца апреля введен запрет на проведение публичных мероприятий численностью от 1000 человек. На утро 6 марта в Петербурге зафиксировано шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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