Беглов ввел ограничения на проведение массовых мероприятий в Петербурге

В связи с угрозой распространения коронавируса на территории Северной столицы вводится режим повышенной готовности: соответствующее распоряжение сегодня, 13 марта, подписал городской глава Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

В числе прочих мер вводится запрет на проведение с 16 марта по 30 апреля театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и иных мероприятий, в которых участвуют более тысячи человек.

Петербуржцам рекомендуется не выезжать за пределы России. Всем прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании следует позвонить по телефону "112", вызвать на дом участкового врача и предпринять меры по самоизоляции в течение 14 дней.

Городским общественным объединениям рекомендуется не проводить никакие публичные мероприятия. Работодателям не следует направлять своих сотрудников в заграничные командировки, а любые совещания проводить дистанционно.

Кроме того, в больницах и поликлиниках города должны быть созданы условия для проведения обследования на наличие заболевания.

Ранее Беглов совместно со своим ленинградским коллегой Александром Дрозденко договорились кооперироваться по вопросам противодействия инфекции.

От коронавируса COVID-2019 погибли уже более пяти тысяч человек, инфицированы - 135 тысяч граждан. На данный момент болезнь "бушует" на просторах Европы - преимущественно в Италии и Франции. Многие страны закрыли свои границы для туристов.

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