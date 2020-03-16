Петербургские поликлиники оказались не в курсе тестов на коронавирус

Не все поликлиники Петербурга, упомянутые в списке комитета по здравоохранению как пункты для сдачи анализа на коронавирус, оказались в курсе ситуации, передает MR7.

Корреспондент связался с семью поликлиниками, включенными в перечень. В одной из них, поликлинике №112 Калининского района, сообщили, что никаких тестов на коронавирус сдать нельзя. В поликлинике №43 Кировского района ответили, что анализы сдать можно, но не 16 марта, и для начала предложили записаться к терапевту и подождать в очереди.

В поликлинике №52 Выборгского района при ответе корреспондету предложили сначала поговорить со специалистом. В итоге ему пришлось выслушать монолог, в том числе об обязательной вакцинации охотников. Только после этого в регистратуре сообщили, что информация поступила недавно и под это готовится отдельный кабинет, который заработает с 17 марта.

О той же дате сообщили в поликлинике Красногвардейского района, попросив при этом взять с собой паспорт и полис. Единственной поликлиникой, которая готова была сразу принять желающих сдать анализ, оказалась поликлиника №74 в Кронштадте.

В комитете пояснили, что неведение поликлиник – это «издержки ситуации», а списки центров по сдаче анализов формировались в выходные дни.

«Еще не все специалисты поликлиник в курсе ситуации, особенно регистратуры. Сейчас идет активное информирование главврачей, чтобы они довели информацию до сведения тех, кто непосредственно разговаривает с желающими сдать анализ», - сообщили в Смольном.

Список поликлиник, опубликованный комитетом по здравоохранению, можно найти здесь.

Число зараженных коронавирусом Covid-19 в России достигло 93 человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил в столице любые массовые мероприятия и ограничил число участников досуговых мероприятий в помещениях до 50 человек. В Петербурге пока запрещены массовые мероприятия численностью более тысячи человек.