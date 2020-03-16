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15:26

Смольный назвал поликлиники, где можно сдать анализ на коронавирус

фото ЗакС политика Смольный назвал поликлиники, где можно сдать анализ на коронавирус

Комитет по здравоохранению огласил перечень поликлиник, в которых петербуржцы могут пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции.

Для сдачи анализа потребуется полис ОМС.

Доступные точки по районам

  • Адмиралтейский, Василеостровский: все амбулаторно-поликлинические учреждения для взрослых.
  • Колпинский, Московский, Невский, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный: все амбулаторно-поликлинические учреждения для взрослых и детей.
  • Выборгский: Городская поликлиника № 52 (улица Ломоносова, 76).
  • Калининский: Городская поликлиника № 112 (улица Академика Байкова, 25, к. 1), Городская поликлиника № 96 (проспект Просвещения, 53, к. 2), Городская поликлиника № 86 (Киришская улица, 5, к. 3), Городская поликлиника № 54 (улица Васенко, 9), Городская поликлиника № 118 (улица Ака Байкова, 27), Детская городская поликлиника № 29 (улица Демьяна Бедного, 18., к. 3).
  • Кировский: Городская поликлиника № 43 (улица Лени Голикова, 35).
  • Красногвардейский: Поликлиническое отделение № 103 Городской поликлиники № 107 (Малоохтинский проспект, 96а), Поликлиническое отделение № 34 Детской городской поликлиники № 68 (проспект Шаумяна, 29, к. 2).
  • Красносельский: Городской поликлиники № 106 (улица Маршала Захарова, 16), Городской поликлиники № 93 (улица Освобождения, 15).
  • Кронштадтский: Городская поликлиника № 74 (улица Комсомола, 2).
  • Курортный: Поликлиническое отделение № 68 Городской больницы № 40 Курортного района, Сестрорецк (улица Борисова, 9,кабинет 139).
  • Петроградский: Городская поликлиника № 32 (переулок Вяземский, 3), Городская поликлиника № 34 (Зверинская улица, 15), Городская поликлиника № 30 (улица Малая Зеленина, 6), Детское поликлиническое отделение Городской поликлиники № 30 (Малый проспект, ПС, 15), Детская городская поликлиника № 19 (улица Куйбышева, 25), Поликлиника с КДЦ Первого СПб ГМУ им. Павлова (улица Льва Толстого, 6-8).
  • Петродворцовый: Городская поликлиника № 122 (Ломоносов, улица Красного Флота, 13, кабинет 137), Николаевская больница (Петергоф, улица Царицынская, 1, кабинет 111).

Тем временем главный врач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил о резком росте пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает «Фонтанка.ру». По данным издания, на лечении находятся 238 таких пациентов, еще четыре дня назад их было 129.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Так, до конца апреля запрещено проведение публичных мероприятий численностью от 1000 человек.

Известно о шести подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Петербурге. Ранее стало известно, что итальянский студент-медик вылечился от болезни и выписан из Боткинской больницы.

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