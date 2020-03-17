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16:02

Суды и отели Петербурга получили угрозы лжеминера

фото ЗакС политика Суды и отели Петербурга получили угрозы лжеминера

Районные суды Петербурга традиционно вынуждены эвакуироваться из-за поступивших угроз взрыва, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Эвакуированы Василеостровский и Смольнинский суды. Также злоумышленник объявил о минировании примерно четырех десятков отелей в разных районах города.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится уже почти четыре месяца, с 28 ноября. Практически каждый будний день злоумышленник сообщает о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

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