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13:29

ЛДПР планирует провести конференцию по выдвижению кандидата на довыборы в ЗакС 10 апреля

фото ЗакС политика ЛДПР планирует провести конференцию по выдвижению кандидата на довыборы в ЗакС 10 апреля

Петербургское отделение ЛДПР намерено провести конференцию по выдвижению кандидата на участие в дополнительных выборах в Законодательное собрание по 21 округу 10 апреля, сообщил ЗАКС.Ру заместитель координатора по идеологии реготделения партии Максим Стецура 19 марта. Он уточнил, что мероприятие пройдет в региональном отделении.

Стецура добавил, что к 10 апреля партия должна успеть провести все необходимые процедуры для проведения конференции. Замкоординатора по идеологии также выразил надежду, что эпидемия коронавируса не помещает планируемому мероприятию.

Сейчас реготделение ждет одобрения кандидатуры от федерального руководства партии, сообщил Стецура. Ранее он заявил, что от ЛДПР на довыборы пойдет координатор петербургского отделения партии Юрий Ломакин. 

Дополнительные выборы в Законодательное собрание по 21 округу запланированны на 7 июня. 

 

София Саттарова

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